Exposition « Nicolas STAVRO : 40 ans d’Affiches » Pour la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, l’exposition « Nicolas Stavro : 40 ans d’affiches » est un hommage à un peintre dont l’œuvre a marqué le paysage artistique et la vie culturelle de Villejuif. Professeur et fondateur des premiers ateliers de dessin sur la ville, il devient le premier directeur de l’école municipale des Beaux-arts qui s’ouvre en 1981. Nicolas Stavropoulos a transmis son univers artistique riche à travers différents médiums comme la sérigraphie, la gravure et la sculpture. De 1964 à 2004, Nicolas Stavro a réalisé des affiches pour différents évènements : la fête des mères, la fête des fleurs ou la rentrée culturelle. Ces affiches qui ont marqué le paysage urbain et la mémoire collective se déploient au parc Pablo Neruda et invitent les Villejuifois à faire le plein de souvenirs de ces moments de fêtes et de retrouvailles dans la ville et à redécouvrir ce geste rapide, libre poétique et vibrant si caractéristique du peintre.

Entrée libre

Parc Pablo Neruda Rue Paul-Bert 94800 Villejuif Villejuif Paris 11e Arrondissement Val-de-Marne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T22:00:00