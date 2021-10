NICOLAS RUIZ QUINTET Le Baiser Salé, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

Le guitariste et compositeur vénézuélien Nicolás Ruiz présente son nouveau répertoire. Un voyage musical avec pour horizon la résilience, celle que nous devons mettre collectivement en place pour un monde meilleur.

Avec la musique comme guide, le jazz comme point de départ et toutes les influences, les cultures et les sonorités qui l’ont nourri, il apporte sa pierre pour allumer le feu de l’espoir, ne pas le laisser s’éteindre et garder un esprit courageux et vivant. Il a rencontré le célèbre batteur Philippe Soirat en 2015, à l’époque il faisait partie du “Simón Bolívar Big Band Jazz” de “El Sistema de Orquestas de Venezuela”. Philippe était alors en tournée au Venezuela avec le quartet du saxophoniste Samy Thiebault, et cette rencontre commune fut une expérience inoubliable. C’est presque à la même époque à l’université des arts au Vénézuéla que le guitariste rencontre la chanteuse et productrice Speranza Galez. Les autres membres de l’équipe ont été rencontrés lors des différentes jam sessions que Nicolás a pu faire à Paris depuis son arrivée. #ÀDécouvrir

NICOLAS RUIZ guitare, YANNICK BENOIT sax, SPERANZA GALEZ voix, NICOLAS FLEURY cbasse, PHILIPPE SOIRAT batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Nicolas Ruiz