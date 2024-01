Nicolas Poussin, métamorphose de l’Eros enivré Auditorium du Musée Départemental de l’Arles Antique Arles, vendredi 9 février 2024.

Nicolas Poussin, métamorphose de l’Eros enivré La peinture de Nicolas Poussin est intimidante et sera décryptée avec le regard d’un architecte Vendredi 9 février, 17h30 Auditorium du Musée Départemental de l’Arles Antique entrée libre

Carte blanche

à

Guy de Compiègne

« Nicolas Poussin, métamorphose de l’Eros enivré »

Nicolas Poussin est le peintre français le plus prestigieux et pourtant il reste plus de la moitié de sa vie à Rome sans souhaiter revoir sa patrie.

Sa peinture est intimidante et nous maintient à distance mais il n’a de cesse de solliciter notre regard afin de partager avec nous son grand sujet sur le désir.

Auditorium du Musée Départemental de l'Arles Antique ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

regard/désir

Association le Rhône en vis à vis