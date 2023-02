Laque japonaise et kintsugi Nicolas Pinon laqueur Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Laque japonaise et kintsugi Nicolas Pinon laqueur, 1 avril 2023, Paris. Laque japonaise et kintsugi 1 et 2 avril Nicolas Pinon laqueur Découverte de la laque traditionnelle japonaise et du kintsugi : l’art de réparer la céramique Nicolas Pinon laqueur 33 rue de Montreuil 75011 Paris Quartier Sainte-Marguerite Paris 75011 Île-de-France Découverte d’un atelier spécialisé dans les techniques de laque traditionnelle japonaise dans le quartier du faubourg Saint Antoine. La laque végétale est issue de la sève du Rhus Vernicifera, un arbre originaire de l’est de l’asie. Elle est utilisée depuis plus de 10 000 ans en Chine et au Japon pour coller et décorer tous types d’objets.

Il y a très peu de spécialistes en Europe et Nicolas Pinon, récemment récompensé par le prix Bettencourt pour l’intelligence de la main et le grand prix de la création de la ville de Paris, vous ouvre les portes du seul atelier parisien à travailler cette matière pour les JEMA. La partie showroom accueillera une exposition de laque, de kintsugi et une video de présentation des techniques. Dans l’atelier, une démonstration du savoir-faire de la laque végétale japonaise aura lieu sur la journée du samedi et du dimanche.

Vous pourrez admirer le travail de la coquille d’oeuf, du décor à l’or et de la nacre. En plus vous pourrez decouvrir les secrets du kintsugi, l’art de réparer la céramique avec de la laque végétale et de l’or. Entrée libre samedi et dimanche.

