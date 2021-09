Nicolas Paolozzi La Grande Halle de la Villette, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

KONTAKT – Installation sonore et musicale

Nicolas Paolozzi a conçu ses premières installations artistiques avec le Collectif RDV qu’il a fondé en 2011.

Rassemblant des compétences venant d’horizons différents, le projet a évolué vers une pratique transversale de l’architecture. En phase d’expérimentation perpétuelle, le collectif a exploré les possibilités offertes par l’image et le son au travers de nombreux projets: scénographie, expositions, performances, micro-architectures éphémères. Avec la création de Module en 2017, Nicolas va plus loin en développant la notion d’architecture à grande échelle dans ses œuvres. Considérant l’espace comme un ensemble d’interactions, il conçoit des structures hybrides oscillant entre matériaux tangibles et intangibles. Créatures vivantes, ses installations sont rythmées par les créations sonores du compositeur Baptiste Martineau. Elles évoluent dans le temps et offrent au spectateur une expérience immersive et singulière de la réalité.

KONTAKT est une architecture vivante combinant son, lumière et interactivité. Immersive, elle plonge le public dans différentes atmosphères : tantôt douces et envoûtantes, parfois plus sombres et saisissantes.



KONTAKT est interactive et agit à la manière d’une créature vivante. Le spectateur peut entrer en dialogue avec elle, modifier certains de ses comportements et tenter d’apprivoiser l’étrange appareil.

Création musicale : Baptiste Martineau

Production déléguée : Module

Co-production : Fête des Lumières 2015

Avec le soutien de l’Etablissement public du Parc de la Villette

Vidéo de l’œuvre

L’artiste sur Instagram

Nuit Blanche -> Nuit Blanche

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m) 139, 150, 152 3b : Porte de Pantin



Contact : http://www.nicolas-paolozzi.com/projects/kontakt/ https://www.facebook.com/974518522732743/posts/1016260128558582/

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Gaetan Clément.jpg