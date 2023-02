Nicolas Maury LA CARTONNERIE, 10 février 2023, REIMS.

Nicolas Maury LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CORIDA (R-2021-007638 / 007639) presente ce concert Nicolas Maury, comédien de théâtre et de cinéma, rendu populaire par son rôle d’Hervé dans la série Dix pour Cent, également réalisateur et metteur en scène a ajouté la chanson comme nouvelle corde à son arc de talents. Une pop uptempo et lumineuse que l’artiste imagine comme une permission, celle de faire son entrée sur la piste de danse, une invitation à faire le pas en avant et à arrêter de regarder sa vie passer comme on regarder les autres danser. Premier album « La Porcelaine de Limoges », sortie le 20 janvier 2023, et en tournée en France au printemps prochain.Réservation PMR : 03 28 04 56 61

Votre billet est ici

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

Nicolas Maury, comédien de théâtre et de cinéma, rendu populaire par son rôle d’Hervé dans la série Dix pour Cent, également réalisateur et metteur en scène a ajouté la chanson comme nouvelle corde à son arc de talents. Une pop uptempo et lumineuse que l’artiste imagine comme une permission, celle de faire son entrée sur la piste de danse, une invitation à faire le pas en avant et à arrêter de regarder sa vie passer comme on regarder les autres danser. Premier album « La Porcelaine de Limoges », sortie le 20 janvier 2023, et en tournée en France au printemps prochain.

Réservation PMR : 03 28 04 56 61

