Nicolas LAYANI : hommage à Yves MONTAND Grignan, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Grignan. Nicolas LAYANI : hommage à Yves MONTAND 2021-07-17 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-17 23:30:00 23:30:00 RD 56 Hameau de BAYONNE

Grignan Drôme EUR 10 Chanteur Nicolas LAYANI accompagné de 2 musiciens, Claire GUITARE-VOIX et Jean-Raymond BATTERIE. Une magnifique soirée en perspective ! patrick.epelly@orange.fr +33 6 70 39 71 97 Chanteur Nicolas LAYANI accompagné de 2 musiciens, Claire GUITARE-VOIX et Jean-Raymond BATTERIE. Une magnifique soirée en perspective ! dernière mise à jour : 2021-06-16 par

