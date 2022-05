Nicolas Kampin, accordéon folk délicat et DASF La Riche, 15 mai 2022, La Riche.

Nicolas Kampin, accordéon folk délicat et DASF La Riche

2022-05-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-15

La Riche Indre-et-Loire La Riche

8 EUR 8 Au cours de ce premier dimanche d’ouverture, l’Arrose Loire vous propose deux concerts tout en voyage et délicatesse…

16h – Nicolas Campin, Accordéon délicat & folk

L’accordéon autrement : Nicolas écrit la musique qu’il a envie d’entendre et de jouer. Sensible, douce et un tantinet nostalgique. Ses créations sont fondées sur l’improvisation avec laquelle il s’amuse et entraîne le public dans une bulle de romantisme enjouée.

Nicolas alias « Campino » jouera en solo ses compositions et des airs traditionnels. De la musique à écouter en méditant, en flânant, en trinquant ou en tapant du pied. Les amateurs de danse pourront se dégourdir les jambes sur quelques mazurkas et scottishs.

Pour sublimer le tout, ne loupez pas les interventions de Campino, qui prend plaisir à prendre la parole.

larroseloire@gmail.com +33 7 49 47 48 06 https://larroseloire.fr/

L’arrose’Loire

La Riche

