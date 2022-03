Nicolas Jules Bourbon-Lancy, 22 avril 2022, Bourbon-Lancy.

EUR Il est certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre !

Poésie giflante et rythmes caressants, Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages depuis plus de quinze ans.

Quand à Nicolas Jules, il sait mettre en scène des émotions simples, il ne ressemble à personne …

Vendredi 22 avril à 20h30 – Espace culturel Saint-Léger

Tarif unique : 18€* / Gratuit – 10 ans

Réservations à l’Office de Tourisme et du Thermalisme ou sur Billetweb.fr/pro/bourbonlancy

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

* Spectacle éligible au Pass’Culture de Bourbon-Lancy (renseignements 03 85 89 18 27).

