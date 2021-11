Nicolas FOLMER « So Miles » Sunset Sunside, 28 décembre 2021, Paris.

Nicolas Folmer – trompette ; Laurent Coulondre – claviers ; Yoann Serra – batterie ; Julien Herné – basse ; Stéphane Guillaume – sax, flûte ; Olivier Louvel – guitare Miles Davis fait partie de l’ADN musical de Nicolas Folmer, l’un des rares musiciens qui a été produit par Teo Macero, producteur légendaire et historique du « Prince des Ténèbres » et qui a également partagé la scène avec quelques-uns de ses partenaires tels que John Lewis, René Urtreger, mais aussi Dave Liebman et Rick Margitza… Ainsi, quoi de plus essentiel pour ce trompettiste, arrangeur et compositeur hors norme au sommet de son art que de se lancer un nouveau défi : s’attaquer à cet Everest musical qu’est l’univers de Miles Davis et d’en proposer son authentique réappropriation. “J’ai souhaité rendre un hommage regroupant plusieurs périodes et styles de son œuvre tout en conservant une unité quant à l’esthétique du concert, en me posant la question de comment Miles aurait relu ces œuvres aujourd’hui ? Ce programme se veut rassembleur d’un public connaisseur et expert et d’un public totalement novice qui sera attiré de manière physique dans ces univers revisités.” Revival

