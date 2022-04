Nicolas Folmer “So Miles” & Deep So Man Marseille 7e Arrondissement, 21 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Nicolas Folmer “So Miles” & Deep So Man Citadelle de Marseille 1, boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

2022-06-21

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Brunch musical pour la Fête de la Musique.



• Deep So Man

Une fanfare d’aujourd’hui au ton résolument festif qui laisse derrière elle un parfum de liberté et de lâcher-prise… une énergie débordante à la croisée du Funk, du Ska et du Jazz.

Fred Pichot [saxophone] / Matthieu Maigre [trombone] / Sébastien Ruiz-Lévy [trompette] / Phil Boyer [sousaphone] / Renaud Matchoulian [guitare] / Loïc Wostrowski [batterie] / Thomas Bourgeois [grosse caisse]



• Nicolas Folmer – So Miles

Cette fois ci c’est sa passion pour Miles Davis que vient nous partager Nicolas Folmer, musicien, compositeur et arrangeur de grand talent. Mais pas un énième hommage au mage, une sorte d’exploration des territoires de l’œuvre immense du trompettiste Roi. Pour s’attaquer à cette aventure il s’entoure d’un quintet de très haut niveau et se dresse une ligne : laisser les sens prendre la commande, tantôt fine et épurée, tantôt puissante et Sogroove, la musique de Miles peut vous mener très loin.



Une fête de la Musique Jazz des cinq continents en partenariat avec la Citadelle de Marseille.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 21 juin à la Citadelle de Marseille pour le concert de Nicolas Folmer “So Miles”

& Deep So Man.

