Data, le samedi 26 février à 19:00

Nicolas Dick Projet solitaire du chanteur / guitariste de Kill The Thrill perpétuellement habité par sa musique, Nicolas Dick sait tirer la substantifique moelle d’un langage musical aussi autonome que singulier, triturant le son d’un Lapsteel et de ses cordes vocales dans un jeu précis de dilution et de bouclage, déversés dans tout l’espace. Créant l’atmosphère dans le volume, faisant rimer intention et intensité, tel un architecte érudit, un fantastique conteur, Nicolas construit et déconstruit ses harmonies minimalistes, dessine des textures, des masses flottantes qui se répandent, s’entrechoquent et progressent, se frôlent pour mieux étirer inlassablement le temps. Un temps précieux ,immersif, où sans fioriture chaque son, chaque note ont un sens et participent à l’écriture d’un vrai récit, pensé, joué et vécu. Pierre Lamberti improvisateur, facteur d’instruments, plasticien sonore. Fut membre des groupes Kaleïdophone (musiques déconcertantes), Libertalia (improvisation, lutherie expérimentale), actuellement Drug Opera (Radical free music), Amnios…et plein d’autres choses 44, rue des bons enfants 19h-22h entre trois et six euros

Entre 3 & 6€

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T19:00:00 2022-02-26T21:30:00