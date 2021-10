Nicolas DEUTSCH “Wooden” Sunset & Sunside, 23 novembre 2021, Paris.

De la contrebasse et des petits airs simples que l’on peut parfois siffler en marchant.

Des moments gravement légers et simples parfois martelés, caressés, tapés. Des espaces et des silences aussi. Parfois, la chaleur de la contrebasse est tout ce dont vous avez besoin. Nicolas Deutsch frappe à nouveau avec un sens dramatique du drame et un album à la fois abstrait et suspensif, déterminé et spirituel, curieux et sacré, complexe et direct. Le secret? Des basses, plus de basses, beaucoup de basses. Choisi. S’inclina. Tapé. Tout contrebasse. Idéal pour les documentaires, les films d’art et d’essai, les scènes urbaines, les drames, les sujets politiques et, bien sûr, votre dose quotidienne de télé-réalité.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3898/7852/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

