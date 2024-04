Nicolas de Staël. Histoire d’un peintre et d’une exposition Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Limoges, mercredi 19 juin 2024.

Nicolas de Staël. Histoire d’un peintre et d’une exposition Conférence de Charlotte Barat-Mabille, co-commissaire de l’exposition, conservatrice au Musée d’Art Moderne de Paris Mercredi 19 juin, 19h00 Musée de la Résistance – Espace Simone-Veil Tarifs 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs

Figure incontournable de la scène artistique française d’après-guerre, Nicolas de Staël (1914-1955) a récemment fait l’objet d’une grande rétrospective au Musée d’Art Moderne de Paris, puis à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne. Proposant un nouveau regard sur le travail de l’artiste, l’exposition rassemblait une riche sélection de tableaux, dessins, gravures et carnets venus de nombreuses collections publiques et privées, en Europe et aux Etats-Unis, dont un nombre important d’oeuvres rarement, sinon jamais, montrées au public. Dans le cadre de cette conférence, Charlotte Barat-Mabille, l’une des commissaires de l’exposition, reviendra à la fois sur le parcours du peintre – fulgurant, intense et prolifique – et sur la préparation de l’exposition en tant que telle. Elle retracera les évolutions successives de l’artiste, depuis ses voyages de jeunesse jusqu’à ses derniers mois à Antibes, dans un atelier face à la mer. Elle évoquera également la « légende » qui s’est peu à peu construite autour de la figure de Nicolas de Staël – une dimension mythique qui a parfois conduit à négliger l’oeuvre de l’artiste au profit de sa biographie tragique. Elle racontera enfin les défis spécifiques et les découvertes inédites engendrées par l’organisation de l’exposition.

Nicolas de Staël, Agrigente, 1954

Huile sur toile, 60 x 81 cm Collection privée / courtesy

Applicat-Prazan, Paris © Photo Annik Wetter © Adagp, Paris, 2023