Nicolas Clément Eymet, 13 novembre 2021, Eymet.

Nicolas Clément Espace culturel Avenue de La Bastide Eymet

2021-11-13 – 2021-11-13 Espace culturel Avenue de La Bastide

Eymet Dordogne

12 12 EUR Nicolas Clément est un magicien – mentaliste professionnel.

Il a animé plus de 1500 événements dans 19 pays dont des soirées privées pour le Prince Charles, Bruno Mars, la famille Royale d’Arabie Saoudite, Gordon Ramsay et le club de football anglais Chelsea FC.

Il est également un des rares magiciens à s’être produit au Forum Economique Mondial de Davos.

Son spectacle est un mélange de magie, mentalisme et humour.

