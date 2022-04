Nicolas Cante // KANTATIK MUSIK Blum, 5 avril 2022, Marseille.

Blum, le mardi 5 avril à 20:00

Mardi en musique au BLUM ! Grâce à ce mélange de genres, Nicolas Cante – KANTATIK MUSIC vous emmène dans un monde musical animé. Tout ce dont vous avez besoin au début de la semaine. à partir de 20h – Event Gratuit ———- Pianiste et musicien électronique, Nicolas Cante travaille sur les claviers acoustiques et électroniques depuis de nombreuses années. Très actif, il est derrière les projets de MEKANIK KANTATIK, IMPROVISIUM ou KANTATE … Ses expérimentations musicales et artistiques l’emmènent dans les sphères du jazz, de la pop, de la musique improvisée et de la musique électronique. [https://kantatikmusik.bandcamp.com/](https://kantatikmusik.bandcamp.com/) ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger – Parking à proximité (Gambetta) – Transport en commun : M1 et Tram 2 (Réformés Canebière)

Entrée libre

♫Electro-Jazz-Latino-Glitch♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



