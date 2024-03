Nicolas Attie au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 10 à 20 euros.

La richesse culturelle et les rythmes envoûtants du Gwoka imprègnent sa musique, ajoutant une touche unique à son expression artistique, créant ainsi une expérience musicale captivante et intemporelle !

Originaire de Gaudeloupe, Nicolas mêle subtilement les influences traditionnelles du Jazz avec des éléments modernes et la richesse culturelle des rythmes envoutants du Gwoka, qui imprègne ses compositions et ajoute une touche unique à son expression artistique.

Nicolas Attie est un guitariste de jazz originaire de Guadeloupe. C’est à l’âge de 20 ans qu’il s’est plongé dans l’univers captivant du jazz. Rapidement, il a développé un fort intérêt pour l’harmonie, ce qui l’a amené à apprendre auprès de grands maîtres tels que Pierre-Alain Goualch, Sylvain Courtney et Eric Hurpeau ainsi que pour l’art de la composition sous la tutelle de Rémi Chaudagne. Ces mentors lui ont permis de perfectionner ses compétences et d’enrichir ainsi sa sensibilité et sa vision personnelle de la musique.

Au fil des années, il a eu le privilège de partager la scène avec des artistes talentueux tels que Ben l’Oncle Soul, Stevy Mahy, Domi, Xavier Richardeau ou encore Yves Torshinsky. Ces collaborations exceptionnelles ont enrichi son expérience musicale et lui ont permis d’explorer de nouveaux horizons artistiques.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-nicolas-attie-jazz-de-demain-19h003

NICOLAS ATTIE 4TET #JazzDeDemain