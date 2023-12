NICOLAS ATTIE 5TET Le Baiser Salé Paris, 13 février 2024, Paris.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Nicolas Attie rejoint la résidence #JazzDeDemain pour présenter sa musique et transmettre sa passion auprès d’un public toujours plus large !

Nicolas Attie guitare, Fabrice Devienne piano, Sylvain Sourdeix sax, Yves Torchinsky cbasse, Stéphane Huchard batterie

Originaire de Guadeloupe, Nicolas Attie plonge dans l’univers captivant du jazz dès l’âge de 20 ans. Rapidement, il développe un fort intérêt pour l’harmonie, ce qui l’amène à apprendre auprès de grands maîtres tels que Pierre-Alain Goualch, Sylvain Courtney et Eric Hurpeau ainsi que pour l’art de la composition sous la tutelle de Rémi Chaudagne. Ces mentors lui ont permis de perfectionner ses compétences et d’enrichir sa sensibilité et sa vision personnelle de la musique.

Aujourd’hui, il réunit des amis de longue date pour un concert inédit autours de ses compositions.

Une complicité et une musicalité partagée par cinq musiciens venus d’horizons différents mais complémentaires et qui fusionnent le temps d’une soirée pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-nicolas-attie-jazz-de-demain-19h002

