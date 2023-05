Nicolas Amar et Daniela Capaccioli Le Socle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nicolas Amar et Daniela Capaccioli Le Socle, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de à

.Tout public. gratuit

La boîte de Pandore

Installation

*********************** Diplômée des Beaux-arts Brera de Milan, elle donne corps à du grillage en le rendant aussi malléable que de l’argile. Diplômé de l’école des Arts-Appliqués de Paris, il est plasticien, constructeur, mécanicien, inventeur. Son travail allie mouvement, mécanique et interactions publiques. L’association 6M3 Le Socle rassemble deux artistes autour du mythe de la boîte de Pandore : une installation prenant les allures d’une boîte ouverte de 3m de haut, d’où sortiront des êtres imaginaires en grillage fin. Un dispositif permettra au public de faire tourner à la main les personnages. En considérant ce mythe non comme l’histoire d’une faute féminine, mais comme une réflexion sur le tragique choix humain entre la connaissance et l’ignorance, les artistes choisissent la curiosité comme personnage principal de la scène présentée. La curiosité comme vice ou vertu. Avec le commissariat de Michel Michaud Le Socle 80 rue Saint-Martin 75004 Paris Contact : https://www.lesocleparis.fr/

Michel Michaud Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Socle Adresse 80 rue Saint-Martin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Socle Paris

Le Socle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nicolas Amar et Daniela Capaccioli Le Socle 2023-06-03 was last modified: by Nicolas Amar et Daniela Capaccioli Le Socle Le Socle 3 juin 2023 Le Socle Paris,Paris

Paris Paris