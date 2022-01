Nicolas Algans Quintet Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis, le samedi 19 décembre 2020 à 17:00

Nicolas Algans à la trompette, Thibaud Dufoy au piano, Alix Guerry à la clarinette et contrebasse, batterie (noms encore inconnus à ce jour).

Médiathèque José Cabanis
Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Toulouse
Haute-Garonne

2020-12-19T17:00:00 2020-12-19T18:00:00

