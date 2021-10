Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Nicola RIZZO “Flute Sketches” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nicola RIZZO “Flute Sketches” Sunset & Sunside, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

“Il s’agit d’un ensemble de petite peintures de vie qui décrivent en musique les expériences vécues par Nicola Rizzo” L’album “Flute Sketches” du flûtiste jazz Nicola Rizzo, sorti sur le label Workin’ et distribué par I.R.D., se compose de 5 morceaux originaux allant du jazz funk à la fusion en passant par la mainstream. Il s’agit d’un ensemble de petite peintures de vie qui décrivent en musique les expériences vécues par Nicola Rizzo entre Paris, Londres et les Pouilles (Italie), où l’œuvre a été finalisée. Nous vous invitons à prendre votre place et à attacher vos ceintures. Notre voyage est sur le point de commencer! Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/3887/7760/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-03T20:00:00+01:00_2021-11-03T22:00:00+01:00

