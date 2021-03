Nicola Matteis, un Italien à Londres, 30 avril 2021-30 avril 2021, Vézelay.

Nicola Matteis, un Italien à Londres 2021-04-30 20:00:00 – 2021-04-30 Rue de l’Hôpital La Cité de la Voix

Vézelay Yonne Vézelay Yonne

Nicola Matteis : un même nom pour deux grands violonistes et compositeurs, père et fils. Dans ce programme, The Theater of Music explore aussi bien des Ayres instrumentaux du père, pièces à l’esprit burlesque voire extravagant, d’une liberté parfois proche de l’improvisation, que les New Songs du fils, véritables mises en musique de l’amour galant de l’époque.

contact@lacitedelavoix.net +33 3 86 94 84 30 https://www.lacitedelavoix.net/

