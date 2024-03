Nico Wayne Toussaint Sortie 13 Pessac, vendredi 22 mars 2024.

Nico Wayne Toussaint Sortie 13 – salle de concert présente : Nico Wayne Toussaint, le 22 Mars 2024 ! Vendredi 22 mars, 21h00 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:59:00+01:00

Qui est Nico Wayne Toussaint ?

Voilà près de 30 ans que Nico Wayne Toussaint joue le blues en tant

qu’harmoniciste et chanteur. Il a développé son blues au contact de la scène américaine où il a vécu et travaillé. Il s’est produit depuis sur certains des festivals les plus prestigieux du circuit. (Montréal Jazz Festival, Jazz in Marciac, Doheny Blues Festival …)

Leader d’un groupe à géométrie variable, la période de confinement lui a permis de se lancer dans la réalisation d’un de ses rêves les plus profonds : se présenter seul au public en tant que guitariste-chanteur et harmoniciste.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

