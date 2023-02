NICO WAYNE TOUSSAINT NOUVEL ALBUM « BURNING LIGTH » SUNSET, 11 février 2023, PARIS.

NICO WAYNE TOUSSAINT NOUVEL ALBUM « BURNING LIGTH » SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Nico se produit en solo guitare-harmonica-chant et porte à la scène un répertoire de musique de rue, basé sur ses titres originaux influencés par le blues et le gospel des racines. Concert de blues intimiste mais dynamique. Du blues roots, mais personnel. Un show généreux et électrique. Nico Wayne-Toussaint Nico Wayne-Toussaint

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente

Nico se produit en solo guitare-harmonica-chant et porte à la scène un répertoire de musique de rue, basé sur ses titres originaux influencés par le blues et le gospel des racines. Concert de blues intimiste mais dynamique. Du blues roots, mais personnel. Un show généreux et électrique.

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici