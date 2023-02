Nico Wayne Toussaint La Luna Negra, 16 juin 2023, Bayonne .

Nico Wayne Toussaint

7 Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Pyrenees-Atlantiques La Luna Negra 7 Rue des Augustins

2023-06-16 – 2023-06-16

La Luna Negra 7 Rue des Augustins

Bayonne

Pyrenees-Atlantiques

« J’ai aimé le blues, d’abord en tant que fan de guitare ».

L’harmoniciste et chanteur Nico Wayne Toussaint, enfant chéri de Jazz in Marciac mais aussi de la Luna Negra où il fit ses premières armes dès la fin des années 90, s’est doucement imposé comme guitariste au cours des trois dernières années. En juin 2022 sortait son album solo Burning Light, salué par la critique, et dans lequel il interprétait seul 13 de ses compositions originales. Si Burning Light a, depuis, été distribué sur tout le territoire par L’Autre Distribution et que l’opus a même fait l’objet d’un retirage en vinyle, Nico, lui, n’a cessé de continuer à faire grandir ce nouveau format, plus roots, plus personnel et plus intime.

« J’ai aimé le blues, d’abord en tant que fan de guitare ».

L’harmoniciste et chanteur Nico Wayne Toussaint, enfant chéri de Jazz in Marciac mais aussi de la Luna Negra où il fit ses premières armes dès la fin des années 90, s’est doucement imposé comme guitariste au cours des trois dernières années. En juin 2022 sortait son album solo Burning Light, salué par la critique, et dans lequel il interprétait seul 13 de ses compositions originales. Si Burning Light a, depuis, été distribué sur tout le territoire par L’Autre Distribution et que l’opus a même fait l’objet d’un retirage en vinyle, Nico, lui, n’a cessé de continuer à faire grandir ce nouveau format, plus roots, plus personnel et plus intime.

+33 5 59 25 78 05 La Luna Negra

©lunanegra

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne

dernière mise à jour : 2023-02-02 par