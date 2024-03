Nico WAYNE TOUSSAINT Club 27 Marseille, jeudi 22 février 2024.

Nico WAYNE TOUSSAINT ♫BLUES♫ Jeudi 22 février, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle 10 €

Début : 2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:30:00+01:00

Voilà près de 30 ans que Nico WAYNE TOUSSAINT joue le Blues entant qu’harmoniciste et chanteur.

2012 : 1er prix Best Blues Songwriting How Long To Heal à l’ International Songwriting Competition (USA)

2015 : 1er prix « Lee Oskar » du meilleur harmoniciste à l’International Blues Challenge (USA)

Il a développé son blues au contact de la scène américaine où il a vécu et travaillé. Il s’est produit depuis sur certains des festivals les plus prestigieux du circuit. (Montréal Jazz Festival, Jazz in Marciac, Doheny Blues Festival …)

2014 : Finaliste ‘catégorie duo’ à l’International Blues Challenge (USA)

2015 : 3ème place ‘catégorie groupe’ à

l’International Blues Challenge (USA)

la période de confinement lui a permis de se lancer dans la réalisation d’un de ses rêves les plus profonds : se présenter seul au public en tant que guitariste-chanteur et harmoniciste.

« Jouer du blues avec une guitare a été un rêve secret depuis ma découverte de Ry Cooder et Muddy Waters quand j’avais 15 ans.

A vos réservations !

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale *

✅️ NEW : Salade de pâtes *

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

