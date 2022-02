Nico Wayne Toussaint band Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Nico Wayne Toussaint band Thélonious Café Jazz Club, 11 mars 2022, Bordeaux. Nico Wayne Toussaint band

Thélonious Café Jazz Club, le vendredi 11 mars à 20:30

Un répertoire énergisant donne à Nico et son Band l’occasion d’allier Chicago blues, harmonica et soul des années 70′, pour un show mémorable de groove et de boost. GET BOOSTED !

10€ / 8€

Chicago blues & soul Invité : Mister Tchang Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Thélonious Café Jazz Club Adresse 18 rue bourbon Ville Bordeaux lieuville Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Departement Gironde

Thélonious Café Jazz Club Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Nico Wayne Toussaint band Thélonious Café Jazz Club 2022-03-11 was last modified: by Nico Wayne Toussaint band Thélonious Café Jazz Club Thélonious Café Jazz Club 11 mars 2022 bordeaux Thélonious Café Jazz Club Bordeaux

Bordeaux Gironde