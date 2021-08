NICO WAYNE TOUSSAINT BAND – LE RETOUR DU THELONIOUS Thélonious Café Jazz Club, 17 septembre 2021, Bordeaux.

Thélonious Café Jazz Club, le vendredi 17 septembre à 20:30

CONCERT : CHICAGO BLUES & SOUL Après 18 ans de tournées, 12 albums et des programmations sur les grandes scènes blues et jazz nationales et internationales (Montréal Jazz Fest, Cognac Blues Passion, Memphis IBC, Doheny Blues Fest, Jazz in Marciac, Jazz à Vienne) l’harmoniciste et chanteur Nico Wayne Toussaint vient au Thélonious avec une formation en quintet à géométrie variable. Un répertoire énergisant donne à Nico et son Band l’occasion d’allier Chicago blues, harmonica et soul des années 70′, pour un show mémorable de groove et de boost. GET BOOSTED ! [https://youtu.be/ersi_jYLg_c](https://youtu.be/ersi_jYLg_c) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Toutes conditions sous réserve des mesures sanitaires ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ => Entrée du Thélonious : 10 € (participation concert) – 8€ adhérents [At] – => Bar / Bar à vin / Tapas / Plats à la carte Vin au verre : à partir de 4,5€ Météor Lager : Demi 4€ / Pinte 7€ Tapas à partir de 8€ Plats à partir de 18€ Réservations et informations au 0685993242 Site internet: [https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/](https://thelonious-jazz-club-bordeaux.com/) Evénement Facebook: [https://fb.me/e/1DSoWfbcJ](https://fb.me/e/1DSoWfbcJ) Page Facebook: [https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/](https://www.facebook.com/theloniousbordeaux/) THELONIOUS CAFE JAZZ CLUB 18 rue Bourbon 33300 Bordeaux – Les Chartrons Accès Ⓣ Tram B : Arrêts Cité du Vin ou Les Hangars Ⓑ Bus 7, 32, 45 : Arrêt Cité du Vin Ⓥ Vcub : Arrêt “les Hangars” ou “Bassin à flot” Parking “Quai des Marques” à 50m (Quai de Bacalan, Bordeaux) (7€ max pour la soirée)

Entrée du Thélonious : 10 € (participation concert) / 8€ Adhérents

