NICO WAYNE TOUSSAINT au Soubock Cauville, 15 avril 2022, Cauville.

2022-04-15 20:00:00 – 2022-04-15 Route de Saint Lambert Le Soubock

NICO WAYNE TOUSSAINT L’un des meilleurs showmen français, revient pour notre plus grand bonheur !

Ils sont 8 sur scène, tous cuivres étincelants inclus, pour nous étourdir du répertoire du légendaire James Cotton.

Charisme, éblouissement et ferveur : MAGIQUE ! Du Chicago-Blues comme personne d’autre n’en fait ici…

Ouverture des portes à 20h00… • Concert à partir de 22h00 – 18€ • Restauration : Poulet Vallée d’Auge (ou assiette anglaise… A spécifier) + Dessert + Concert – 34€ …Service entre 20h00 et 21h00… • Demi tarif Enfant moins de 12 ans (réservation avant le 20/04)

+33 7 87 24 11 07 http://soubock-evenements.com/

