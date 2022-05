Nico Wayne, 3 juin 2022, .

Voilà près de 30 ans que Nico Wayne Toussaint joue le blues en tant qu’harmoniciste et chanteur. Il a fait ses débuts professionnels en 1998 à la Luna Negra et s’est produit depuis, avec son groupe, sur certaines des scènes les plus prestigieuses du monde. Le confinement de l’année passée lui a permis de se lancer dans la réalisation d’un de ses rêves les plus profonds : présenter seul au public, en tant que guitariste-chanteur et harmoniciste, un concert de blues. Il se réapproprie ici certains de ses titres enregistrés en groupe dans le passé, et ajoute à son répertoire des gospels et des chansons du répertoire folksong américain.

