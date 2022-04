Nico et Patou Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ciné-Théâtre Bonne Garde, 5 juin 2022, Nantes.

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non 3,50€ 3 ans et plus Ciné Ptits Mômes. Projection de “Nico et Patou”. 42 minutes. Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures pour nos deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du burlesque. Public : 3 ans et plus Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com

