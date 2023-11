LA NUIT DU CIRQUE. Ateliers cirque avec l’association Nickel Chrome Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

LA NUIT DU CIRQUE. Ateliers cirque avec l’association Nickel Chrome Samedi 18 novembre, 14h00 Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault 1er atelier 30€, 2e atelier gratuit

Présentation

Venez découvrir, ou redécouvrir, une activité à la fois ludique et artistique ouverte à tous en fonction de ses aptitudes. À pratiquer seul, en famille, entre amis, voisins, … Entre nous et avec vous.

14h à 16h30 – « Atelier cirque parent-enfant » suivi d’un goûter.

30€ par binôme, réservation obligatoire.

Enfant à partir de 4 ans.

Le parent peut être un adulte sans lien de parenté.

Goûter et boissons fournies.

Prévoir des vêtements de sport chauds.

17h à 19h – « Atelier cirque ouvert à tous » en pratique libre

Gratuit, tous niveaux du débutant à l’expert, adultes et enfants bienvenus.

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.

Le bar à Nickel ouvrira ses portes à 18h pour profiter de la soirée dans une ambiance musicale autant qu’amicale.

Renseignements et réservations

cnickel@wanadoo.fr

06 63 92 43 75 ou 04 42 49 23 14

Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault 1 rue Léon Foucault, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 92 43 75 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 23 14 »}, {« type »: « email », « value »: « cnickel@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:cnickel@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

