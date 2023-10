Stages de découverte des arts du cirque – Association Nickel Chrome Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Stages de découverte des arts du cirque – Association Nickel Chrome Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Martigues, 23 octobre 2023, Martigues. Stages de découverte des arts du cirque – Association Nickel Chrome 23 octobre – 3 novembre Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Sur inscription, adhésion annuelle obligatoire Présentation Vous êtes à la recherche d’une activité originale pour votre enfant ?

Nickel Chrome vous propose des stages de découverte des arts du cirque pendant les vacances scolaires.

Les enfants abordent sous forme ludique les différentes activités : acrobatie au sol et portés, équilibres sur objets, jonglerie et expression.

Adhésion annuelle obligatoire, tarif famille. Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 9h-10h : 4/6 ans

10h30-12h30 : 7/11 ans

14h-16h30 : 12/17 ans. Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 9h-10h : 4/6 ans

10h30-12h30 : 7/11 ans

14h-16h30 : 12/17 ans. Informations pratiques 4 ans minimum – 17 ans maximum

12 personnes maximum par groupe

Durée de la séance : 1h

10 jours

Enfant : de 79 à 125 € (4/6 ans : 79€. 7/11 ans : 125€. 12/17 ans : 125€). Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault 1 rue Léon Foucault, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442492314 »}, {« type »: « email », « value »: « cnickel@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T10:00:00+02:00

2023-11-03T14:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Adresse 1 rue Léon Foucault, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Martigues latitude longitude 43.407413;5.024689

Nickel Chrome, 1 rue Léon Foucault Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/