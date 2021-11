Nick Waterhouse – Rock School Barbey Rock School Barbey, 12 mai 2022, Bordeaux.

Rock School Barbey, le jeudi 12 mai 2022 à 20:30

**Nick Waterhouse** a commencé la musique quand il était encore adolescent. Il enregistre en 2011 son premier titre **_Some Place_**. Ce disque aux effluves 50’s attire l’attention de **Hanni El Khatib** qui le signe sur son label **Innovative Leisure**. En 2011, il sort l’EP **_Is That Clear_**, suivi de **_Time’s All Gone_** en 2012, **_Holly_** en 2014, **_Never Twice_** en 2016 et **_Nick Waterhouse_** en 2019. Au fil des disques, **Nick Waterhouse** trouve son audience et travaille aux côtés de **Ty Segall**, **Leon Bridges** ou encore **Allah-Las**. Ayant grandi dans le sud de la Californie, **Nick Waterhouse** nous replonge dans un **rock’n’roll** des plus authentiques accompagné de ses consoles analogiques. Teinté de **soul jazz**, le son de **Waterhouse** se veut **groovy** à souhait. Son cinquième album **_Promenade Blue_** sortira le 9 avril prochain.

25€ (Prévente) / 28€ (Sur place)

Préparez-vous à swinguer, Nick Waterhouse sera en concert à la Rock School Barbey le 12 mai 2022 !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T23:00:00