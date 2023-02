NICK MULVEY LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

NICK MULVEY LA MAROQUINERIE, 16 février 2023, PARIS. 

Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

UNI-T présente ce concert

Nick Mulvey est un musicien, chanteur et compositeur anglais. Ayant construit de solides bases artistiques durant ses études musicales en Espagne, à Cuba et Londres, c'est tout d'abord en tant que membre de Portico Quartet qu'il est reconnu du public, remportant avec le groupe un Mercury Prize en 2008.

Désormais artiste solo, comptant déjà deux albums et une seconde nomination au Mercury Prize, il est clair que Mulvey est en train de devenir un artiste exceptionnel avec une profonde connaissance qui lui permet aujourd'hui d'amener sa musique vers de multiples directions.

LA MAROQUINERIE PARIS
23, RUE BOYER
Paris

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu: LA MAROQUINERIE
Adresse: 23, RUE BOYER
Ville: PARIS
Tarif: 24.2-24.2

