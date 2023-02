NICK HAKIM LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 15 mars 2023, PARIS.

NICK HAKIM LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 19:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Nick Hakim n’a aucun filtre. Semblable à la façon dont le musicien mène une conversation décontractée, il déborde d’une énergie créative qui se déverse sans effort de lui. Depuis 2013, il a démontré que son talent ne peut être contenu dans les restrictions de la catégorisation. Le premier album d’Hakim, ‘Green Twins’, acclamé par la critique, a solidifié son statut d’artiste polyvalent repoussant les limites du genre et embrassant la fluidité entre le R&B, la soul, l’indie, le psychédélisme et plus encore. À partir de là, il s’est associé à des artistes comme Erykah Badu, Anderson .Paak, BADBADNOTGOOD, Mac DeMarco, Onyx Collective et bien d’autres. Alors que le deuxième album d’Hakim, ‘WILL THIS MAKE ME GOOD’, était l’expression d’un blocage qui est sorti au plus fort de la pandémie, alors que tout le monde s’efforçait de garder les pieds sur terre, COMETA voit l’artiste de l’autre côté de ces montagnes russes émotionnelles, alors qu’il se transcende vers le prochain royaume de son univers musical. Au lieu de s’isoler du monde et de se replier sur lui-même, Hakim invite l’auditeur à embrasser un nouveau sentiment de clarté qu’il a trouvé. Étant donné qu’il est passé à la vie de nomade en 2021, l’album a été enregistré entre des studios d’enregistrement et des espaces domestiques au Texas, en Caroline du Nord, en Californie et à New York. Première partie : Léa Sen L’oreille et le cœur ouverts : tels sont les mots d’ordre de la musique de Léa Sen. À seulement 22 ans, la chanteuse, compositrice et productrice basée à Londres s’est imposée comme l’un des talents les plus demandés de la capitale anglaise, serpentant entre les traits vocaux de Joy Orbison et sa carrière en solo faisant référence à de nombreuses références : timbre électronique et folk de Bon Iver, lyrisme impressionniste de Sampha etc. Utilisant le chant dès son plus jeune âge comme moyen naturel d’expression de soi, à 15 ans, Léa Sen a appris la guitare et a commencé à créer des chansons avec une sensibilité expérimentale et intuitive. Hakim Nick Hakim Nick

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

