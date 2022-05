Nick Cave & The Bad Seeds

2022-06-06 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-07 EUR 68 68 Nick Cave et les Bad Seeds sont passés maîtres dans l’art de bâtir des cathédrales de clair-obscur d’où s’échappe, dans un tourbillon d’émotions brutes, leur gospel dans son sens le plus large, qu’ls transcendent et conjuguent au blues et au rock. dernière mise à jour : 2022-03-13 par

