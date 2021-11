Meudon Chez qui veut ! Hauts-de-Seine, Meudon Niciz ze naït Chez qui veut ! Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Niciz ze naït Chez qui veut !, 26 novembre 2021, Meudon. Niciz ze naït

Chez qui veut !, le vendredi 26 novembre à 20:00

Un moment sympa, décontracté du gland

Entrée lib’

Soirée trankilou bilou Chez qui veut ! Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Chez qui veut ! Adresse Meudon Ville Meudon lieuville Chez qui veut ! Meudon