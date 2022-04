Nicholas THOMAS “Plays the music of Hank Jones” Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 24 mai 2022

Peu de musiciens dans l'histoire du Jazz font autant le consensus que Hank Jones. Pianiste ayant joué avec « tout le monde » (Charlie Parker, Stan Getz, Ella Fitzgerald …), au touché raffiné, au swing puissant et élégant. Bien qu'il eut écrit de la musique tout au long de sa carrière, le sideman adoubé par les plus grands demeure presque inconnu en tant que compositeur. En recherchant dans cette immense discographie (plus de 900 disques), Nicholas Thomas a choisi quelques compositions de grande finesse pour les rassembler dans un même opus, illustrant une écriture cohérente aux harmonies riches et aux mélodies radieuses. Le disque a été couronné par le CHOC JazzMagazine.

