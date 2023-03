TROC AUX PLANTES Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire Catégories d’Évènement: Meuse

Nicey-sur-Aire

TROC AUX PLANTES, 29 avril 2023, Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire. TROC AUX PLANTES Rue de Latte Nicey-sur-Aire Meuse

2023-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-29 17:00:00 17:00:00 Nicey-sur-Aire

Meuse Nicey-sur-Aire . Proposé par l’association La Nicéenne. Échanger de plantes, graines, connaissances, savoir-faire, astuces de jardinage… +33 6 89 88 36 50 Nicey-sur-Aire

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Nicey-sur-Aire Autres Lieu Nicey-sur-Aire Adresse Rue de Latte Nicey-sur-Aire Meuse Ville Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire Departement Meuse Tarif Lieu Ville Nicey-sur-Aire

Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nicey-sur-aire nicey-sur-aire/

TROC AUX PLANTES 2023-04-29 was last modified: by TROC AUX PLANTES Nicey-sur-Aire 29 avril 2023 Meuse Nicey-sur-Aire Rue de Latte Nicey-sur-Aire Meuse

Nicey-sur-Aire Nicey-sur-Aire Meuse