Remy Boiron L'origine du monde, Œdipe, le Minotaure, … Rémy Boiron nous les livre en voyage de mots, de mime, de danse. Petit ou grand, en famille ou seul, on se laisse embarquer dans l'imaginaire incroyable de ces histoires, dans un bain de rêve, de poésie et d'humour. Un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir la mythologie avec le sourire, et d'y prendre goût. Ce spectacle a été joué dans de nombreux festivals de conte, sur des scènes prestigieuses, mais aussi dans des écoles, collèges, granges, jardins. Rémy Boiron, deux prix nationaux, des milliers de représentation en francophonie.

