Nice to meet you Parc Rivière, 11 septembre 2021, Bordeaux.

Nice to meet you

Parc Rivière, le samedi 11 septembre à 17:00

Nice to meet you : Vous avez reçu une invitation avec pour seule indication : Venez vêtu d’un accessoire rouge. Signé : M. Qui est ce mystérieux M. ? Pourquoi vous invite-t-il à dîner ? Une seule façon de le découvrir : y aller ! Imp’Act théâtre vous donne rendez-vous au sein du magnifique parc Rivière pour une répétition générale de Nice to meet you, une pièce qui sera jouée au musée Henri Barré à Thouars, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. À la suite de la représentation, un encas vous sera proposé pour partager un moment convivial avec les comédiens.

Répétition générale de la pièce Nice to meet you. Un certain M. vous invite à dîner. Qui est ce personnage ? Pourquoi vous invite-t-il ? Venez le découvrir dans le magnifique cadre du Parc Rivière.

Parc Rivière Rue de Rivière, Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T17:00:00 2021-09-11T19:00:00