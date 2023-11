La Force Qui Ravage Tout THEATRE LA CUISINE, 30 mars 2024, NICE.

La Force Qui Ravage Tout THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 15:00 (2024-03-30 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Theâtre National De Nice (L-D-2022-003931-003932-4642/2-4647/3) présente ce spectacle Après avoir présenté Une femme se déplace au TNN en 2022, David Lescot revient avec une nouvelle comédie musicale explosive portée par la même équipe de comédiens-chanteurs et de musiciens. Sitôt sortis d’une représentation de L’Orontea, opéra du compositeur Antonio Cesti, les spectateurs éprouvent une sensation étrange. Mus par une impulsion mystérieuse, ils reconsidèrent entièrement leur vie sentimentale et voient tout ce qui touche à leur existence à travers le prisme de l’amour. Ce bouleversement, aux retentissements absurdes ou inquiétants, provoque des effets incontrôlables et vient perturber les activités politiques ou financières dans lesquelles certains des personnages sont engagés. N° de téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00 La Force Qui Ravage Tout

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

