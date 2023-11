Les Fourberies de Scapin THEATRE LA CUISINE, 15 mars 2024, NICE.

Les Fourberies de Scapin THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

LE FORUM ESTEREL COTE D’AZUR (L-R-21-13934/13937/13938) présente ce spectacle Muriel Mayette-Holtz livre une version punk-rock de Scapin, qui plaira aux puristes comme aux néophytes. Elle s’amuse des mots, des situations burlesques et signe une comédie survoltée définitivement contemporaine. Une farce aux petits oignons pour petits et grands ! Excellant dans le registre de la comédie, Muriel Mayette-Holtz n’avait pourtant encore jamais mis en scène un texte de Molière, ce qui est surprenant quand on sait qu’elle fut à la tête de la Comédie Française pendant huit ans. Elle dirige ici sa troupe au cordeau et l’entraîne dans un tourbillon jubilatoire. Tous les comédiens sont formidables, mais la palme revient à Jonathan Gensburger dans le rôle de sa vie : Scapin. Les dialogues fusent, vont à toute allure et la langue de Molière résonne magnifiquement. Loin des fastes du port de Naples où le dramaturge situait l’action, mais dans une station-service perdue en plein désert, Molière est bien là, plus vivant que jamais. Il est partout?: au cœur de chaque acteur, dans chaque trouvaille de mise en scène et pour longtemps, dans la mémoire du public?!Accès PMR: 04 94 95 55 55

Votre billet est ici

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici