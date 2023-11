Guru THEATRE LA CUISINE, 22 février 2024, NICE.

Guru THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2024-02-22 à 20:00 (2024-02-20 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Theâtre National De Nice (L-D-2022-003931-003932-4642/2-4647/3) présente ce spectacle Inspiré d’un fait divers qui défraya la chronique à Jonestown [USA] en 1978, Guru raconte l’histoire d’une secte vivant recluse sur une île. Marie, nouvelle adepte fraîchement arrivée sur l’île, incite les disciples à résister au gourou. Voyant son arrivée comme un ultime défi à relever, Guru, gourou de la secte, décide que le “grand voyage” qu’il a tant annoncé va enfin avoir lieu. Décrivant avec beaucoup de finesse les mécanismes en jeu dans les groupes, les conflits de pouvoir, l’argent et le sexe, Laurent Petitgirard et son librettiste Xavier Maurel nous offrent avec Guru une allégorie de nos sociétés modernes, où la manipulation mentale est bien plus présente au quotidien qu’on ne le pense. N° de téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00 Guru

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

38.5

EUR38.5.

