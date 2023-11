La Fausse Suivante THEATRE LA CUISINE, 2 février 2024, NICE.

La Fausse Suivante THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:00 (2024-01-31 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Theâtre National De Nice (L-D-2022-003931-003932-4642/2-4647/3) présente ce spectacle Dix ans après avoir monté Le Jeu de l’amour et du hasard à son arrivée à la tête du Théâtre de Carouge, Jean Liermier retrouve Marivaux avec La Fausse Suivante, bijou de machiavélisme. L’amour y est mis à mal par l’intérêt, le profit et la manipulation. Le jeune opportuniste Lélio doit se marier avec La Comtesse, qui lui a prêté une coquette somme afin qu’il puisse acquérir des terres. Ensemble, ils se sont engagés par l’entremise d’un acte notarié, à payer un dédit important en cas de rupture de la promesse de mariage. Mais entre-temps, on a parlé à Lélio d’une belle jeune femme riche avec qui il pourrait se marier, dont la dot serait nettement plus avantageuse… N° de téléphone accès PMR : 04 93 13 19 00 La Fausse Suivante

Votre billet est ici

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

38.5

EUR38.5.

