Dom Juan THEATRE LA CUISINE, 13 juin 2023, NICE.

Dom Juan THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2023-06-13 à 20:00 (2023-06-13 au ). Tarif : 39.24 à 39.24 euros.

SAS TNN Productions PLATESV-D-2022-003931 / 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Retour aÌ l’essence du jeu comme un theìa?tre de treìteaux avec ce Dom Juan d’Emmanuel Daumas. Cinq acteurs, dans un deìcor eìpureì et avec des costumes treÌs simples agreìmenteìs de perruques extravagantes, embrassent toute la grandeur du mythe de cet atheìe libertin qui, au centre d’un monde de mensonges et d’illusion, fait le pari de la vie. Grand seigneur libertin, Dom Juan multiplie les conquêtes, abandonne sa femme Elvire qu’il a tirée du couvent et convoite la paysanne qui l’a sauvé d’un naufrage. Il conquiert ensuite une autre paysanne, ne cessant de se parjurer en promettant chaque fois le mariage. Poursuivi par les frères d’Elvire qui finiront par renoncer à venger l’honneur de leur sœur, toujours flanqué de son valet Sganarelle qu’il ne cesse d’éprouver, il ira jusqu’à défier la mémoire du commandeur, invitant sa statue à dîner. Les visiteurs qu’il recevra ensuite, son père dont il tourne en dérision les valeurs, son épouse, un spectre étrange, tenteront en vain de le convertir au bien. Mais Dom Juan est embarqué sur le chemin de la perdition et sa fin sera inéluctable. Réservations PMR : 04 93 13 19 00 Dom Juan

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

39.24

EUR39.24.

