Noce & Opus 40 THEATRE LA CUISINE NICE Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Noce & Opus 40 THEATRE LA CUISINE, 25 mai 2023, NICE. Noce & Opus 40 THEATRE LA CUISINE. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 39.24 à 39.24 euros. SAS TNN Productions PLATESV-D-2022-003931 / 003932 4642/2 – 4647/3) présente : ce spectacle. Musique Igor Stravinski Décor & lumière Dominique Drillot En créant Noces en 2003, sur une musique de Stravinsky – qui en acheva l’instrumentation à Monaco en 1923 – c’est un hommage à la Principauté que tient à rendre Jean-Christophe Maillot, lui offrant la réminiscence d’un des moments forts des Ballets Russes. Ces Noces portent une relation d’immédiateté et une expressivité exacerbée qui caractérise les fins de fêtes, le retour de l’ordre après le chaos. Le chorégraphe a voulu “engendrer un état relationnel spontané entre le spectateur et le spectacle dans l’originalité et la liberté vis-à-vis de la tradition”. Muriel Mayette-Holtz Réservations PMR : 04 93 13 19 00 Votre billet est ici THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes 39.24

EUR39.24. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu THEATRE LA CUISINE Adresse route de Grenoble Ville NICE Departement Alpes-Maritimes Tarif 39.24 39.24 Lieu Ville THEATRE LA CUISINE NICE

THEATRE LA CUISINE NICE Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Noce & Opus 40 THEATRE LA CUISINE 2023-05-25 was last modified: by Noce & Opus 40 THEATRE LA CUISINE THEATRE LA CUISINE 25 mai 2023 THEATRE LA CUISINE NICE

NICE Alpes-Maritimes