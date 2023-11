UN ANIMAL DE COMPAGNIE THEATRE BELLECOUR Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

UN ANIMAL DE COMPAGNIE THEATRE BELLECOUR, 3 décembre 2023, NICE. Un spectacle à la date du 2023-12-03 à 18:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Un couple. Christine : décoratrice. Henri: journaliste. Mariés depuis 20ans. Il voulait un enfant, elle préférait privilégier sa carrière. Quand elle s'est décidée, c'était trop tard. Elle a alors demandé à Henri de lui offrir un Yorkshire pour compenser sa frustration. Lui, plein de ressentiment, est allé dans une animalerie et a acheté… Un poisson rouge. Est-ce qu'une créature aussi monotone et peu inattendue peut parvenir à ressouder un couple qui se défaisait ? Cette pièce de théâtre a comme particularité de mettre en scène un vrai poisson rouge. Il n'est pas seul sur scène, sinon la pièce tournerait vite en rond. THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes

Lieu THEATRE BELLECOUR Adresse 14 RUE TRACHEL Ville NICE Departement Alpes-Maritimes

