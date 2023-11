Ils s’Aiment THEATRE BELLECOUR, 18 novembre 2023, NICE.

Ils s’Aiment THEATRE BELLECOUR. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 18:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Ça oui ils s’aiment ! Mais entre l’amour et la haine il n’y a qu’un pas. Il parait qu’on apprécie les gens pour leurs qualités mais qu’on les aime pour leurs défauts, et eux des défauts ils en ont à la pelle et n’hésitent pas à le faire savoir. Suivez ce couple un peu décalé où tout un chacun s’y retrouvera forcément à un moment. Des plus grandes disputes naissent les plus grandes complicités ! ILS S’AIMENT

THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes

